Панина (Ячменникова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.
Отец: Ячменников Пётр Семёнович
Мать: Ячменникова Прасковья
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1928
Отец ребёнка: Панин Яков Фёдорович
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Яков Фёдорович
Смерть
1946
Самоубийство через повешание