Панина (Ячменникова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина (Ячменникова) Татьяна Петровна

Панина (Ячменникова) Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: Ячменников Пётр Семёнович

Мать: Ячменникова Прасковья

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1928

Сын: Панин Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Панин Яков Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Яков Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1946
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Самоубийство через повешание
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close