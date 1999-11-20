Панин Валентин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1928
Дата смерти20.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928
Отец: Панин Яков Фёдорович
Мать: Панина Татьяна Петровна
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1948
Военная служба
1949
Муром, округ Муром, Владимирская область
в/ч 16054 "Г" Фото профиль октябрь 1949г
Военная служба
1950
Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1955
Рождение ребёнка
04.10.1957
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Рождение ребёнка
17.07.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Панина Анастасия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Дворовые фамилии- Синюшкин, Печник, Куркуль
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал Кузнецом, занимал различные должности в колхозе. Умел плести корзины и выкладывать печи, ремонтировать велосипеды и пасти скот.
Смерть
20.11.1999
До этого был инсульт. Ходил плохо и рука не поднималась