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Панин Валентин Яковлевич

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.02.1928

Дата смерти

20.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1928

Отец: Панин Яков Фёдорович

Мать: Панина Татьяна Петровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1949
Муром, округ Муром, Владимирская область
в/ч 16054 "Г" Фото профиль октябрь 1949г
Военная служба
1950
Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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Рождение ребёнка
17.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Панина Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Дворовые фамилии- Синюшкин, Печник, Куркуль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работал Кузнецом, занимал различные должности в колхозе. Умел плести корзины и выкладывать печи, ремонтировать велосипеды и пасти скот.
Смерть
20.11.1999
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
До этого был инсульт. Ходил плохо и рука не поднималась
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