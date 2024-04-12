Панина Мария Валентиновна
женский, родилась 1953, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умерла 1958, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
ОтецПанин Валентин Яковлевич18.02.1928 г.р.
МатьПанина (Урубкова) Анастасия Ивановна04.07.1923 г.р.
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Место
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Рождение
1953
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1958
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область