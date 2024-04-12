Панина Мария Валентиновна 1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панина Мария Валентиновна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1953, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умерла 1958, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Отец
Панин Валентин Яковлевич18.02.1928 г.р.
Мать
Панина (Урубкова) Анастасия Ивановна04.07.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Панин Валентин Яковлевич

Мать: Панина (Урубкова) Анастасия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1958
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

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