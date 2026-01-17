Романова (Панина) Прасковья (Паня) Яковлевна
женский, родилась 18.08.1932, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умерла 26.12.2015, Москва, город федерального значения Москва
ОтецПанин Яков Фёдорович21.10.1907 ст. г.р.
МатьПанина (Ячменникова) Татьяна Петровна08.01.1909 ст. г.р.
Супруги
Романов Андрей Николаевич29.08.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смена имени
Неизвестно
Место жительства
1941
Работа или профессия
С 1946
Рождение ребёнка
01.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Андрей Николаевич
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
26.12.2015