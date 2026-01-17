Романова (Панина) Прасковья (Паня) Яковлевна 18.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова (Панина) Прасковья (Паня) Яковлевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 18.08.1932, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умерла 26.12.2015, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Панин Яков Фёдорович21.10.1907 ст. г.р.
Мать
Панина (Ячменникова) Татьяна Петровна08.01.1909 ст. г.р.
Супруги
Романов Андрей Николаевич29.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932

Отец: Панин Яков Фёдорович

Мать: Панина (Ячменникова) Татьяна Петровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Андрей Николаевич

Смена имени
Неизвестно

Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва

Жила в Москве в бараке с 1946 и работала в МАИ курьером ( устроил дед Пётр. Сам там работал начальником столярного цеха)

Работа или профессия
С 1946
Москва, город федерального значения Москва

Дед Пётр устроил курьером в Московский Авиационный институт , когда сам работал начальником столярного цеха в МАИ. Это было в тот же год, когда покончила собой ее мать.

Рождение ребёнка
01.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Андрей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Реабилитация осужденного
Неизвестно

Смерть
26.12.2015
Москва, город федерального значения Москва

Митинское кладбище

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