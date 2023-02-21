Романов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Романов Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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