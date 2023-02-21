Романов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: Романов Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015