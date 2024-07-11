Куличикова- Боронтова Прасковья Андреевна
женский, родилась Неизвестно, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
ОтецАндрейНеизвестно г.р.
Дети
Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна01.11.1888 ст. г.р.
Боронтов Фёдор ФилипповичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронтов Фёдор Филиппович
Отец ребёнка: Боронтов (Куличиков Дворовая) Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.
Дочь: Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Боронтов (Куличиков Дворовая) Филипп Андреевич