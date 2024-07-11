Куличикова- Боронтова Прасковья Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Куличикова- Боронтова Прасковья Андреевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Отец
АндрейНеизвестно г.р.
Дети
Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна01.11.1888 ст. г.р.
Боронтов Фёдор ФилипповичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронтов Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Боронтов (Куличиков Дворовая) Филипп Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.

Дочь: Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Боронтов (Куличиков Дворовая) Филипп Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепостного права 1861г В селе церковь Михаила Архангела. Церковь Михаила Архангела в селе Новософьино (Маласовка) Шацкого района. Раньше относилась к Тамбовской губернии. По следам наших прошлых публикаций ИСТОРИЯ СЕЛА НОВОСОФЬИНО Выписка из «Историко-статистического описания Тамбовской епархии» под ред. А.Е.Андриевского, 1911: «Ново-Софьино (Малософка). Церковь деревянная, холодная, перенесена в 1842 из с. Волосатова, бывшаго близ села Конобеево на средства графини Шуваловой. Престол один – во имя Архистратига Михаила (8 ноября). Дворов 160, душ муж. пола 580, жен. пола 586, великороссы, имеют земли по 3 дес. на душу, жители занимаются плотничеством и выделкою овчин на стороне и дома живут мало. В приходе есть небольшой хутор наследников Шуваловой, в 3 верстах. Школа земская, смешанная, законоучителю 60 руб. в год. Имеются опись церковного имущества и метрические книги с 1808. В церковной библиотеке 50 томов. Штат: священник и псаломщик. У причта земли 2 дес. усадебной и 60 дес. полевой., из них 8 дес. неудобной, в одном месте, от церкви в 2 верстах. Земля дает годового дохода 400 руб. братский годовой доход от 400 до 450 руб. Содержание от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. в год. При некоторых требоисполнениях берется печеный хлеб. Дома у причта собственные. Ближайшая станция «Кулики» в 50 верстах, станция «Верда» или «Сараи» в 55 верстах, почтовое отделение, больница, базар, в гор. Шацке в 12 верстах, волость Барковская в 6 верстах и гор. Тамбов в 150 верстах. Адрес для телеграмм и корреспонденции: гор. Шацк, Земский начальник 2-го уч., пристав 2-го стана Шацкого уезда».

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