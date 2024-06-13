Павел Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1786
Отец: Федот Семенович
Мать: Марфа / Марья Филипповна
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 10 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 11 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докуме... Показать все
Бракосочетание
03.09.1805 ст.
Жена: Акилина Ивановна
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 202. Метрические книги церквей П... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1807 ст.
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
дата крещения - 28.12.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Фе... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1809 ст.
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
дата крещения - 13.03.1809 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Афонасей Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Ф... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1816 ст.
Сын: Семеон / Симеон / Семен Павлович
Мать ребёнка: Акилина Ивановна
дата крещения - 03.06.1816 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иван Герасимович [Грачев] Источник: Архив Государст... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 45 лет, вдовец (записан после 44 двора) Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 К... Показать все
Бракосочетание
Между 1830 и 1836
Жена: Агафья Семеновна
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 51 год, жена - Агафья Семеновна, 31 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листо... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Агафья Семеновна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 55 лет, жена - Агафья Симеоновна, 35 лет в бобылях Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 55... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Агафья Семеновна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 60 лет, жена - Агафья Симеоновна, 40 лет в бобылях Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 55... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850