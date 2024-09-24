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Марфа / Марья Филипповна

Место рождения

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1776

Муж: Федот Семенович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Козьма Федотович

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождение ребёнка
20.01.1780 ст.

Сын: Порфилий Федотович

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.01.1782 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Матфей Мартьянович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1781 ст.

Дочь: Агрипена / Агрофена Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.06.1781 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Ульяна Перфильевна Источник: Архив Государственно... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1783 ст.

Сын: Ефим Федотович

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.03.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Матфей Мартьянович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
1786

Сын: Павел Федотович

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождение ребёнка
20.09.1789 ст.

Дочь: Фекла Федотовна

Отец ребёнка: Федот Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.09.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Акилина Ефимовна Источник: Архив Государственное б... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 33 года, муж - Федот Семенович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 30 лет, муж - Федот Семенович, 42 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 36 лет, муж - Федот Семенович, 43 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830

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