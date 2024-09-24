Марфа / Марья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1776
Муж: Федот Семенович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Козьма Федотович
Отец ребёнка: Федот Семенович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1780 ст.
Сын: Порфилий Федотович
Отец ребёнка: Федот Семенович
дата крещения - 28.01.1782 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Матфей Мартьянович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1781 ст.
Дочь: Агрипена / Агрофена Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
дата крещения - 29.06.1781 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская женка Ульяна Перфильевна Источник: Архив Государственно... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1783 ст.
Сын: Ефим Федотович
Отец ребёнка: Федот Семенович
дата крещения - 13.03.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Матфей Мартьянович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Федотович
Отец ребёнка: Федот Семенович
Рождение ребёнка
20.09.1789 ст.
Дочь: Фекла Федотовна
Отец ребёнка: Федот Семенович
дата крещения - 26.09.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Акилина Ефимовна Источник: Архив Государственное б... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 33 года, муж - Федот Семенович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 30 лет, муж - Федот Семенович, 42 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 36 лет, муж - Федот Семенович, 43 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830