Ефим Федотович 11.03.1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Федотович

Ефим Федотович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.03.1783 ст.

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1783 ст.

Отец: Федот Семенович

Мать: Марфа / Марья Филипповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.03.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Матфей Мартьянович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Смерть
До 1792
нет в ИР 1792

Мы используем куки для улучшения работы сайта.