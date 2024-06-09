Ефим Федотович
Место рождения
Дата рождения11.03.1783 ст.
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1783 ст.
Отец: Федот Семенович
Мать: Марфа / Марья Филипповна
дата крещения - 13.03.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Матфей Мартьянович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Смерть
До 1792
нет в ИР 1792