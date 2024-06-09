Фекла Федотовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1789 ст.
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1789 ст.
Отец: Федот Семенович
Мать: Марфа / Марья Филипповна
дата крещения - 26.09.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Акилина Ефимовна Источник: Архив Государственное б... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 5 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докумен... Показать все
Бракосочетание
До 1807
Муж: Неизвестно
Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник
26.12.1807 ст.
Восприемник у Стефана Павловича, сына Павла Федотовича, крестьянская жена с.Ефимьево
Восприемник
08.03.1809 ст.
Восприемник у Дарьи Павловны, дочери Павла Федотовича, крестьянская жена с.Ефимьево
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 38 лет, солдатка Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов:... Показать все
Смерть
После 1836