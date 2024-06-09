Фекла Федотовна 20.09.1789 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Федотовна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.09.1789 ст.

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1752 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1789 ст.

Отец: Федот Семенович

Мать: Марфа / Марья Филипповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.09.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Акилина Ефимовна Источник: Архив Государственное б... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 5 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докумен... Показать все
Бракосочетание
До 1807

Муж: Неизвестно

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник
26.12.1807 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Стефана Павловича, сына Павла Федотовича, крестьянская жена с.Ефимьево
Восприемник
08.03.1809 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Дарьи Павловны, дочери Павла Федотовича, крестьянская жена с.Ефимьево
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 38 лет, солдатка Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов:... Показать все
Смерть
После 1836

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