Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения08.03.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1809 ст.
Отец: Павел Федотович
Мать: Акилина Ивановна
дата крещения - 13.03.1809 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Афонасей Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830