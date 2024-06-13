Дарья Павловна 08.03.1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Павловна

Дарья Павловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.03.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1809 ст.

Отец: Павел Федотович

Мать: Акилина Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.03.1809 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Афонасей Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830

Мы используем куки для улучшения работы сайта.