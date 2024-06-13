Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1816 и 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1805 ст.
Муж: Павел Федотович
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 202. Метрические книги церквей П... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1807 ст.
Отец ребёнка: Павел Федотович
дата крещения - 28.12.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Фе... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1809 ст.
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Федотович
дата крещения - 13.03.1809 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Афонасей Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Ф... Показать все
Смерть
Между 1816 и 1830
Рождение ребёнка
01.06.1816 ст.
Сын: Семеон / Симеон / Семен Павлович
Отец ребёнка: Павел Федотович
дата крещения - 03.06.1816 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иван Герасимович [Грачев] Источник: Архив Государст... Показать все