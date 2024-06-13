Акилина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Акилина Ивановна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1816 и 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
03.09.1805 ст.

Муж: Павел Федотович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 202. Метрические книги церквей П... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1807 ст.

Сын: Стефан / Степан Павлович

Отец ребёнка: Павел Федотович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.12.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Фе... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1809 ст.

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Федотович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.03.1809 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Афонасей Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Ф... Показать все
Смерть
Между 1816 и 1830
Рождение ребёнка
01.06.1816 ст.

Сын: Семеон / Симеон / Семен Павлович

Отец ребёнка: Павел Федотович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.06.1816 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иван Герасимович [Грачев] Источник: Архив Государст... Показать все

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