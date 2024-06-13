Стефан / Степан Павлович 26.12.1807 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефан / Степан Павлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.12.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1807 ст.

Отец: Павел Федотович

Мать: Акилина Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.12.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830

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