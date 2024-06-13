Стефан / Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения26.12.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1807 ст.
Отец: Павел Федотович
Мать: Акилина Ивановна
дата крещения - 28.12.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Герасим Никитич и села Ефимьево крестьянская жена Фекла Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830