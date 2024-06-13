Семеон / Симеон / Семен Павлович 01.06.1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Семеон / Симеон / Семен Павлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.06.1816 ст.

Дата смерти

Между 1816 и 1830

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Смерть
Между 1816 и 1830
нет в ИР 1830
Рождение
01.06.1816 ст.

Отец: Павел Федотович

Мать: Акилина Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.06.1816 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иван Герасимович [Грачев] Источник: Архив Государст... Показать все

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