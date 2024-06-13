Семеон / Симеон / Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения01.06.1816 ст.
Дата смертиМежду 1816 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1816 и 1830
нет в ИР 1830
Рождение
01.06.1816 ст.
Отец: Павел Федотович
Мать: Акилина Ивановна
дата крещения - 03.06.1816 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иван Герасимович [Грачев] Источник: Архив Государст... Показать все