Абрамова Хая Зуля
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Берл (Борис)
Отец ребёнка: Абрамов Залман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Залман
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Абрамова) Элька
Отец ребёнка: Абрамов Залман
Рождение ребёнка
22.07.1895
Дочь: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка
Отец ребёнка: Абрамов Залман
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Коган (Абрамова) Роза
Отец ребёнка: Абрамов Залман
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость