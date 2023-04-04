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Абрамова Хая Зуля

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: ?

Мать: ?

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Берл (Борис)

Отец ребёнка: Абрамов Залман

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Залман

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Абрамова) Элька

Отец ребёнка: Абрамов Залман

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Отец ребёнка: Абрамов Залман

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Коган (Абрамова) Роза

Отец ребёнка: Абрамов Залман

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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