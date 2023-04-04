Коган (Абрамова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган (Абрамова) Роза

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

12.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: Абрамов Залман

Мать: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринберг (Коган) Фаина

Отец ребёнка: Коган Гирш

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прусакова (Коган) Эсфирь

Отец ребёнка: Коган Гирш

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Леопольд (Липа)

Отец ребёнка: Коган Гирш

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Иосиф

Отец ребёнка: Коган Гирш

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коган) Хана

Отец ребёнка: Коган Гирш

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коган Гирш

Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Коган Самуил (Семен)

Отец ребёнка: Коган Гирш

Смерть
12.12.1941
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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