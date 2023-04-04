Коган (Абрамова) Роза
Место рождения
Дата рожденияДо 1897
Дата смерти12.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: Абрамов Залман
Мать: Абрамова Хая Зуля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринберг (Коган) Фаина
Отец ребёнка: Коган Гирш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прусакова (Коган) Эсфирь
Отец ребёнка: Коган Гирш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коган Гирш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Иосиф
Отец ребёнка: Коган Гирш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коган) Хана
Отец ребёнка: Коган Гирш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коган Гирш
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Коган Самуил (Семен)
Отец ребёнка: Коган Гирш
Смерть
12.12.1941
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно