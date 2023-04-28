Абрамов Залман
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Берк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Элька
Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля
Рождение ребёнка
22.07.1895
Дочь: Приворотская Фейга Ривка
Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Коган Роза
Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Берл (Борис)
Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Хая Зуля
Смерть
Неизвестно