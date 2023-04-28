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Абрамов Залман

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Берк

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Элька

Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Приворотская Фейга Ривка

Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Коган Роза

Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Берл (Борис)

Мать ребёнка: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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