Коган Гирш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смерти12.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: Коган Гирш
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1915
Сын: Коган Самуил (Семен)
Мать ребёнка: Коган Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринберг Фаина
Мать ребёнка: Коган Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прусакова Эсфирь
Мать ребёнка: Коган Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коган Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Иосиф
Мать ребёнка: Коган Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хана
Мать ребёнка: Коган Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коган Роза
Смерть
12.12.1941
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Неизвестно