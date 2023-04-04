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Коган Гирш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

12.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: Коган Гирш

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Коган Самуил (Семен)

Мать ребёнка: Коган Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринберг Фаина

Мать ребёнка: Коган Роза

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прусакова Эсфирь

Мать ребёнка: Коган Роза

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Леопольд (Липа)

Мать ребёнка: Коган Роза

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коган Иосиф

Мать ребёнка: Коган Роза

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хана

Мать ребёнка: Коган Роза

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коган Роза

Смерть
12.12.1941
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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