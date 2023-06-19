Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка
Место рождения
Дата рождения22.07.1895
Дата смерти07.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895
Отец: Абрамов Залман
Мать: Абрамова Хая Зуля
Рождение ребёнка
25.10.1921
Сын: Приворотский Марк
Отец ребёнка: Приворотский Григорий
Ташкент
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: Фридлянд Нинель
Отец ребёнка: Приворотский Григорий
Рождение ребёнка
10.03.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1973
Похороны
Неизвестно