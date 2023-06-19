Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

22.07.1895

Дата смерти

07.01.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1866 г.р.

Дети

1921 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895

Отец: Абрамов Залман

Мать: Абрамова Хая Зуля

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.10.1921

Сын: Приворотский Марк

Отец ребёнка: Приворотский Григорий

Ташкент
Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: Фридлянд Нинель

Отец ребёнка: Приворотский Григорий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приворотский Григорий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приворотский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приворотский Григорий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1973
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва