Приворотский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приворотский Григорий

Место рождения

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Дата рождения

05.10.1889

Дата смерти

15.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1921 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1889

Отец: Приворотский Марк

Мать: Приворотская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Рождение ребёнка
25.10.1921

Сын: Приворотский Марк

Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: Фридлянд (Приворотская) Нинель

Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.06.1971
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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