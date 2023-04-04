Приворотский Григорий
Место рожденияУкраина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Дата рождения05.10.1889
Дата смерти15.06.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1889
Отец: Приворотский Марк
Мать: Приворотская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1921
Сын: Приворотский Марк
Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: Фридлянд (Приворотская) Нинель
Мать ребёнка: Приворотская (Абрамова) Фейга Ривка
Рождение ребёнка
10.03.1933
Смерть
15.06.1971
Похороны
Неизвестно