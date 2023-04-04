Приворотский Марк
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Приворотский Григорий05.10.1889 г.р.
(Приворотская) Мария12.12.1894 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Приворотская) Сосл
Мать ребёнка: Приворотская Анна
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
05.10.1889
Мать ребёнка: Приворотская Анна
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
12.12.1894
Дочь: (Приворотская) Мария
Мать ребёнка: Приворотская Анна
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Приворотская (Приворотская) Елизавета
Мать ребёнка: Приворотская Анна
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Смерть
Неизвестно