Приворотский Марк Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Приворотский Марк

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Приворотский Григорий05.10.1889 г.р.
(Приворотская) Мария12.12.1894 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Приворотская) Сосл

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
05.10.1889

Сын: Приворотский Григорий

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
12.12.1894

Дочь: (Приворотская) Мария

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Приворотская (Приворотская) Елизавета

Мать ребёнка: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.