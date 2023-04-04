(Приворотская) Мария
Место рожденияУкраина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Дата рождения12.12.1894
Дата смерти01.11.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1894
Отец: Приворотский Марк
Мать: Приворотская Анна
Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Майя
Отец ребёнка: Каганович Лазарь Лейзер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каганович Лазарь Лейзер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каганович Лазарь Лейзер
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
председатель ЦК профсоюза швейников
Смерть
01.11.1961
Похороны
Неизвестно