(Приворотская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Приворотская) Мария

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Место рождения

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Дата рождения

12.12.1894

Дата смерти

01.11.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1894

Отец: Приворотский Марк

Мать: Приворотская Анна

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Майя

Отец ребёнка: Каганович Лазарь Лейзер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каганович Лазарь Лейзер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каганович Лазарь Лейзер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганович Лазарь Лейзер

Работа или профессия
Неизвестно
председатель ЦК профсоюза швейников
Смерть
01.11.1961
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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