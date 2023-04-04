Приворотская (Приворотская) Елизавета
Место рожденияУкраина, Киевская губ.,дер.Кирсановка
Дата рождения1895
Дата смерти1962
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Приворотский Марк
Мать: Приворотская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петруничев Владимир
Отец ребёнка: Петруничев Николай
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петруничева (Петруничева) Зоря
Отец ребёнка: Петруничев Николай
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно