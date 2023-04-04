Приворотская (Приворотская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приворотская (Приворотская) Елизавета

Место рождения

Украина, Киевская губ.,дер.Кирсановка

Дата рождения

1895

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Приворотский Марк

Мать: Приворотская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петруничев Владимир

Отец ребёнка: Петруничев Николай

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петруничева (Петруничева) Зоря

Отец ребёнка: Петруничев Николай

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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