Петруничев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петруничев Николай

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.11.1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1899

Отец: Петруничев Алексей

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петруничев Владимир

Мать ребёнка: Приворотская (Приворотская) Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петруничева (Петруничева) Зоря

Мать ребёнка: Приворотская (Приворотская) Елизавета

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Причина смерти: На войне

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