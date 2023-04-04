Петруничев Николай
Место рождения
Дата рождения28.11.1899
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1899
Отец: Петруничев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петруничев Владимир
Мать ребёнка: Приворотская (Приворотская) Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петруничева (Петруничева) Зоря
Мать ребёнка: Приворотская (Приворотская) Елизавета
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Причина смерти: На войне