Беляков Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Беляков Андрей Иванович
Мать: Белякова Елена Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Анна Киреева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Беляков Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Белякова) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Белякова) Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Белякова) Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева
Смерть
Неизвестно