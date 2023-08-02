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Беляков Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Беляков Андрей Иванович

Мать: Белякова Елена Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Анна Киреева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Беляков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Белякова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Белякова) Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Белякова) Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Белякова Анна Киреева

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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