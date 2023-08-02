Беляков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Беляков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Елена Родионова
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Белякова Елена Родионова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Беляков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Белякова Елена Родионова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Беляков Евдоким Андреевич
Мать ребёнка: Белякова Елена Родионова
Смерть
1782