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Беляков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Беляков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Елена Родионова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Беляков Федор Андреевич

Мать ребёнка: Белякова Елена Родионова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Беляков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Белякова Елена Родионова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Беляков Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Белякова Елена Родионова

Смерть
1782

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