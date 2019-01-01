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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Шеино Шеинской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3227.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
636Шеино (Сергиевское), с. вл.при рч. Буртасе.4272529901025Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Ярмарка. Базар. Завод поташный. Мельниц 5.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Шейно, Сергиевское тож34Алекс. Дмитр. Лотвинова61349151
С. Шейно, Сергиевское тож34Алекс. Дмитр. Лотвинова61349151
С. Шеино с дер. Алексеевкою39Шевыревы58132157
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
396. Шеино (Сергиевское), село бывшее владельческое, при речке Буртасе, дворов 394, жителей 1981, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 церкви православных, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Шеинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47192Шейносело53°22'43°13'N-38-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654422101с Шейносело