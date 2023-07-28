Беляков Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Беляков Дмитрий Андреевич
Мать: Белякова Анна Киреева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Беляков Андрей Степанович
Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно