Беляков Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Степан Дмитриевич

Беляков Степан Дмитриевич

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Беляков Дмитрий Андреевич

Мать: Белякова Анна Киреева

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Беляков Семен Степанович

Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Беляков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Беляков Павел Степанович

Мать ребёнка: Белякова Прасковья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно