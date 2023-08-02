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Белякова Елена Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Беляков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Беляков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Беляков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Беляков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Беляков Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Беляков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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