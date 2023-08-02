Белякова Анна Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Беляков Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Белякова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Белякова) Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Белякова) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно