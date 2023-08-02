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Белякова Анна Киреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759

Сын: Беляков Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Белякова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Белякова) Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Белякова) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Беляков Дмитрий Андреевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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