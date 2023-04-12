Романова (Азанова) Анна Данииловна
Место рожденияПермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Дата рождения03.02.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1808
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Бракосочетание
06.11.1825
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1826
Сын: Романов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Рождение ребёнка
11.11.1827
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Рождение ребёнка
26.09.1831
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Рождение ребёнка
18.03.1833
Дочь: Ощепкова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Рождение ребёнка
15.07.1836
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Романов Иван Федотович
Смерть
Неизвестно