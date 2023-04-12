Романова (Азанова) Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Азанова) Анна Данииловна

Место рождения

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики

Дата рождения

03.02.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1808

Отец: Азанов Даниил Феодорович

Мать: Азанова Анна Константиновна

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Бракосочетание
06.11.1825

Муж: Романов Иван Федотович

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1826

Сын: Романов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.1827

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Романов Павел Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.03.1833

Дочь: Ощепкова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.07.1836

Сын: Романов Илья Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1839

Сын: Романов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1848

Сын: Романов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Федотович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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