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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5809Шерьинское, сел.при рч. Шерье.44951146171Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжки по субботам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1576. Шерья, село бывшее государственное, при речке Шерье, дворов 79, жителей 395, волостное правление (уездный город в 41 версте), церковь православная, школа, 12 лавок, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Шерья, на р. Шерье; церк., кем. шк., библ., вол. прав., зем. ст., распл.Шерьинское общество79216234Бывшие государственныеПравославныеРусские44—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Шерьинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345393Шерьясело58°01'00"55°12'00"O-40-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57634431101с Шерьясело