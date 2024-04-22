село Шерья, село Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Шерья

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5809Шерьинское, сел.при рч. Шерье.44951146171Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжки по субботам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
1576. Шерья, село бывшее государственное, при речке Шерье, дворов 79, жителей 395, волостное правление (уездный город в 41 версте), церковь православная, школа, 12 лавок, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
1) с. Шерья, на р. Шерье; церк., кем. шк., библ., вол. прав., зем. ст., распл.Шерьинское общество79216234Бывшие государственныеПравославныеРусские44

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
село Шерьинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
345393Шерьясело58°01'00"55°12'00"O-40-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Шерьинское сельское поселение
57634431101с Шерьясело
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