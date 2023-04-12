Азанова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
03.02.1808
Дочь: Романова Анна Данииловна
Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агрипина Даниловна
Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лыкова Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Соломония Данииловна
Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Смерть
Неизвестно