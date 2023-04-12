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Азанова Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1808

Дочь: Романова Анна Данииловна

Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1811

Сын: Азанов Никифер Данилович

Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лыкова Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Соломония Данииловна

Отец ребёнка: Азанов Даниил Феодорович

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Смерть
Неизвестно
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