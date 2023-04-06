Романов Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения17.02.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1807
Отец: Романов Федот Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
06.11.1825
Жена: Романова Анна Данииловна
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1826
Сын: Романов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
11.11.1827
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
26.09.1831
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
18.03.1833
Дочь: Ощепкова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
15.07.1836
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна
Смерть
Неизвестно