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Романов Иван Федотович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1807

Отец: Романов Федот Петрович

Мать: ?

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.11.1825

Жена: Романова Анна Данииловна

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1826

Сын: Романов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1827

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Романов Павел Иванович

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1833

Дочь: Ощепкова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1836

Сын: Романов Илья Иванович

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Романов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Романов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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