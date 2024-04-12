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Романов Федот Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.1807

Сын: Романов Иван Федотович

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Аликина Ксения Федотовна

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.07.1816

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Казанцова Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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