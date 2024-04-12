Романов Федот Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1807
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Аликина Ксения Федотовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.07.1816
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Казанцова Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно