Ощепкова (Романова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Романова) Дарья Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.03.1833

Дата смерти

02.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1833

Отец: Романов Иван Федотович

Мать: Романова Анна Данииловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1856

Сын: Ощепков Феодор

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

д. Ванчины, Нытвенская волость, Оханский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1864

Сын: Ощепков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.10.1868

Сын: Ощепков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1870

Сын: Ощепков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Елисавета Андреевна

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.06.1876

Сын: Ощепков Виссарион Андреевич

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Ощепкова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ощепков Андрей Никифорович

Таборы, Оханский, Пермский край
Смерть
02.03.1912
д. Ванчины Нытвенской вол. Оханского уезда Пермской губ.
д. Ванчины Нытвенской вол. Оханского уезда Пермской губ.
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