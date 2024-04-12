Ощепкова (Романова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1833
Дата смерти02.03.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1833
Отец: Романов Иван Федотович
Мать: Романова Анна Данииловна
Рождение ребёнка
15.02.1856
Сын: Ощепков Феодор
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
д. Ванчины, Нытвенская волость, Оханский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1864
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
12.10.1868
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
05.02.1870
Сын: Ощепков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Елисавета Андреевна
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
20.10.1872
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
06.06.1876
Сын: Ощепков Виссарион Андреевич
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Ощепкова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ощепков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ощепков Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1912
д. Ванчины Нытвенской вол. Оханского уезда Пермской губ.
д. Ванчины Нытвенской вол. Оханского уезда Пермской губ.