Азанов Даниил Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азанов Федор
Мать: Азанова ?
Рождение ребёнка
03.02.1808
Дочь: Романова Анна Данииловна
Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агрипина Даниловна
Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лыкова Параскева Даниловна
Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Соломония Данииловна
Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Смерть
Неизвестно