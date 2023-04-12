Азанов Даниил Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзанов Даниил Феодорович

Азанов Даниил Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азанов Федор

Мать: Азанова ?

Рождение ребёнка
03.02.1808

Дочь: Романова Анна Данииловна

Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1811

Сын: Азанов Никифер Данилович

Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агрипина Даниловна

Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лыкова Параскева Даниловна

Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Соломония Данииловна

Мать ребёнка: Азанова Анна Константиновна

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Смерть
Неизвестно