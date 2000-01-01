Блинов Евтроп Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Гликерия Евтропьевна
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Рождение ребёнка
1810 ст.
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Дария Евтропьевна
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Анна Евтропьевна
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Фекла
Смерть
Неизвестно