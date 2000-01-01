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Блинов Евтроп Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Блинов Федот Козьмич

Мать: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Блинов Иван Евтропович

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Гликерия Евтропьевна

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Блинов Назар Евтропович

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Дария Евтропьевна

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Анна Евтропьевна

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Фекла

Смерть
Неизвестно
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