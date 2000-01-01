Блинова (Комарова) Зиновия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Комарова) Зиновия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Соломида Федотовна

Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Куликова Зиновия Федотовна

Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Блинов Пимин Федотович

Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Блинов Яков Федотович

Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Блинов Родион Федотович

Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Блинов Евтроп Федотович

Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Федот Козьмич

Смерть
Неизвестно
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