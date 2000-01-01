Блинова (Комарова) Зиновия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Соломида Федотовна
Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Куликова Зиновия Федотовна
Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1774 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1785 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федот Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Федот Козьмич
Смерть
Неизвестно