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Блинов Федот Козьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: Блинов Козьма Антипович

Мать: Блинова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Соломида Федотовна

Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Блинов Пимин Федотович

Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Куликова Зиновия Федотовна

Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Блинов Яков Федотович

Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Блинов Родион Федотович

Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Блинов Евтроп Федотович

Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Зиновия Кондратьевна

Смерть
1811 ст.
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