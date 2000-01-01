Блинов Федот Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746 ст.
Дата смерти1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: Блинов Козьма Антипович
Мать: Блинова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Соломида Федотовна
Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1773 ст.
Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Куликова Зиновия Федотовна
Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Блинова Зиновия Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811 ст.