Блинова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Блинов Иван Евтропович

Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Гликерия Евтропьевна

Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Блинов Назар Евтропович

Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Дария Евтропьевна

Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Анна Евтропьевна

Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Евтроп Федотович

Смерть
Неизвестно
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