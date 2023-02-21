Блинова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Гликерия Евтропьевна
Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Дария Евтропьевна
Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Анна Евтропьевна
Отец ребёнка: Блинов Евтроп Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно