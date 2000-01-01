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Блинов Назар Евтропович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Блинов Евтроп Федотович

Мать: Блинова Фекла

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Блинов Иван Назарович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Блинов Ефим Назарович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Блинов Григорей Назарович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Блинов Алексей Назарович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Блинов Арсентей Назарович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Блинов Яков Назарович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Дарья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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