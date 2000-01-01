Блинов Назар Евтропович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Блинов Евтроп Федотович
Мать: Блинова Фекла
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Блинов Григорей Назарович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Блинов Арсентей Назарович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно