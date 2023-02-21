Блинов Иван Евтропович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Блинов Евтроп Федотович
Мать: Блинова Фекла
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Алимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Настасия
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Настасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно