Блинов Иван Евтропович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Иван Евтропович

Блинов Иван Евтропович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Блинов Евтроп Федотович

Мать: Блинова Фекла

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Феодор Иванович

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Блинов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Алимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Настасия

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Настасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Парасковья Феодоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close