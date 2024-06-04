Обухов Лука Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Лука Матвеев

Обухов Лука Матвеев

Место рождения

поч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Обухов Матвей (Матюшко) Владимиров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Воробьева (Обухова) Анна Лукина

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Бушмакина (Обухова) Дарья Лукина

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Чухломина (Обухова) Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Обухов Федот Лукин

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Обухов Антипа Лукин

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Обухов Макар Лукин

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Обухов Архип Лукин

Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.