Обухов Лука Матвеев
Место рожденияпоч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Обухов Матвей (Матюшко) Владимиров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Воробьева (Обухова) Анна Лукина
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Бушмакина (Обухова) Дарья Лукина
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Чухломина (Обухова) Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Обухов Федот Лукин
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Обухов Антипа Лукин
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Обухов Макар Лукин
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Обухов Архип Лукин
Мать ребёнка: Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Смерть
После 1762