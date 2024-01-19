Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова

Место рождения

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Между 1646 и 1655 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Востриков Панфил Ильин

Мать: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Воробьева Анна Лукина

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Бушмакина Дарья Лукина

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Чухломина Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Обухов Федот Лукин

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Обухов Антипа Лукин

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Обухов Макар Лукин

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Обухов Архип Лукин

Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Лука Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
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