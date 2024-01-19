Обухова (Вострикова) Евдокия Панфилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Востриков Панфил Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Воробьева Анна Лукина
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Бушмакина Дарья Лукина
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Чухломина Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Обухов Федот Лукин
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Обухов Антипа Лукин
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Обухов Макар Лукин
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Обухов Архип Лукин
Отец ребёнка: Обухов Лука Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Лука Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762