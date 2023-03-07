Обухов Архип Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Архип Лукин

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Место рождения

Былевская

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Обухов Лука Матвеев

Мать: Обухова Евдокия Панфилова

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Обухов Иван Архипов

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Обухов Мирон Архипов

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Обухов Ананья (?) Архипов

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Обухов Данило Архипов

Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Татьяна Архипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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