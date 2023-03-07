Обухов Архип Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Обухов Иван Архипов
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Обухов Мирон Архипов
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Обухов Ананья (?) Архипов
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Обухова Татьяна Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Татьяна Архипова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762