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Обухова Татьяна Архипова

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Место рождения

дер. Кокуевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Кокуевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Обухов Иван Архипов

Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Обухов Мирон Архипов

Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Обухов Ананья (?) Архипов

Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Обухов Данило Архипов

Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Архип Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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