Обухова Татьяна Архипова
Место рождениядер. Кокуевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Кокуевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Обухов Иван Архипов
Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Обухов Мирон Архипов
Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин
Рождение ребёнка
1762
Сын: Обухов Ананья (?) Архипов
Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Обухов Архип Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Архип Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762