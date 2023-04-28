Обухов Федот Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Обухов Лука Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Обухов Савин Федотов
Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Сашинова Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Обухов Яков Федотов
Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Дарья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758