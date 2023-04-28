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Обухов Федот Лукин

Место рождения

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Обухов Лука Матвеев

Мать: Обухова Евдокия Панфилова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Обухов Савин Федотов

Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Сашинова Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Обухов Григорий Федотов

Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Обухов Яков Федотов

Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Обухов Гаврило Федотов

Мать ребёнка: Обухова Дарья Петрова

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Дарья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
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