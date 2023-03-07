Сашинова (Обухова) Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сашинова (Обухова) Евдокия Федотова

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Место рождения

Былевская

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Обухов Федот Лукин

Мать: Обухова Дарья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Сосновская, Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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