Сашинова (Обухова) Евдокия Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Обухов Федот Лукин
Мать: Обухова Дарья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Сосновская, Мерзляковский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762