Обухова (Бельтеньева) Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Бельтеньева) Дарья Петрова

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Место рождения

дер. Черезовская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Черезовская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Обухов Савин Федотов

Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Сашинова Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Обухов Григорий Федотов

Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Обухов Яков Федотов

Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Обухов Гаврило Федотов

Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Федот Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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