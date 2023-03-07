Обухова (Бельтеньева) Дарья Петрова
Место рождениядер. Черезовская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Черезовская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Обухов Савин Федотов
Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Сашинова Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Обухов Яков Федотов
Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Обухов Федот Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Федот Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762